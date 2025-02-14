В Ростовской области перехватили беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — написал губернатор.
В результате удара никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил Слюсарь.
В Ростовской области регулярно сообщают об атаках украинских БПЛА.
13 февраля глава региона сообщил об уничтожении дрона в Чертковском районе. Об атаках также заявили губернаторы Брянской и Липецкой областей Александр Богомаз и Игорь Артамонов.
11 февраля Слюсарь написал об отражении атаки беспилотников. Тогда дроны были сбиты Чертковском и Шолоховском районах региона.
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене
Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины