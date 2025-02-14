В Ростовской области перехватили беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — написал губернатор.

В результате удара никто не пострадал, разрушений на земле нет, уточнил Слюсарь.

В Ростовской области регулярно сообщают об атаках украинских БПЛА.

13 февраля глава региона сообщил об уничтожении дрона в Чертковском районе. Об атаках также заявили губернаторы Брянской и Липецкой областей Александр Богомаз и Игорь Артамонов.

11 февраля Слюсарь написал об отражении атаки беспилотников. Тогда дроны были сбиты Чертковском и Шолоховском районах региона.