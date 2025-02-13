 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области сообщили об отражении атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 февраля уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил он.

Материал дополняется

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Ростовская область Юрий Слюсарь дроны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
В Ростовской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 06:50
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя ДонецкаПолитика, 06:42
Маск стал ночевать в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGEПолитика, 06:31
Politico сообщило об опасениях Европы из-за разговора Трампа и ПутинаПолитика, 06:24
В Липецкой области после атаки дронов пострадала сотрудница предприятияПолитика, 05:26
В России предложили ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю рыбыОбщество, 05:22
Ларса фон Триера поместили в центр интенсивной терапииОбщество, 05:22
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 05:05
«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилотуПолитика, 05:03
«Ведомости» узнали, что Генпрокуратура оспорила решение по ДомодедовоБизнес, 04:49
Глава Липецкой области сообщил о «массированном налете» дроновПолитика, 04:26
WSJ узнала о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты в 2025-мПолитика, 04:19
В Брянской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 04:06
Спецпосланник Трампа поедет в Европу для обсуждения мира на УкраинеПолитика, 03:48