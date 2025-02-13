В Ростовской области сообщили об отражении атаки дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 февраля уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил он.

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