В Ростовской области сообщили об отражении атаки дронов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 февраля уничтожили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщает врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил он.
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