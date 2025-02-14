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Технологии и медиа ,  
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TikTok появился в интернет-магазинах App Store и Google Play в США

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Приложение TikTok от китайской компании ByteDance появилось в американских интернет-магазинах App Store от Apple и Google Play, сообщает Reuters.

Из магазинов приложений в США платформа пропала 19 января.

Соцсеть снова стала доступна американским пользователям для скачивания после того, как президент Дональд Трамп заявил, что отсрочка блокировки TikTok в США может быть продлена.

Президент в ходе разговора с журналистами отметил, что при необходимости срок можно продлить. Однако, по мнению Трампа, в этом не будет необходимости.

Политик также подчеркнул, что надеется заключить сделку по TikTok, чтобы сохранить приложение для пользователей в США. По словам Трампа, платформа помогла ему победить на президентских выборах 2024 года. В Соединенных Штатах более 170 млн человек пользуются TikTok.

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Бизнес
Илон Маск

В 2024 году при администрации Джо Байдена конгрессом был принят закон, обязывающий китайского владельца TikTok продать платформу американской компании до 19 января 2025 года, в противном случае соцсеть будет запрещена на территории США.

После инаугурации Трамп подписал указ, который отсрочил блокировку соцсети в США по меньшей мере на 75 дней. Он подчеркнул, что «США должны иметь право на половину TikTok». Политик предполагал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Ило Маск, и говорил об интересе к сделке со стороны корпорации Microsoft.

Позднее Маск сообщил, что не стремится приобретать соцсеть TikTok у ByteDance, поскольку привык «создавать компании с нуля».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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