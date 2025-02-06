 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе города

В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе города
Video

Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест двух обвиняемых в похищении мужчины на Кастанаевской улице на западе города. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлениями Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лабазанова Килаба Аслановича и Шахтамирова Мансура Хан-Пашаевича на срок один месяц 30 суток», — уточнили в пресс-службе.

Иномарка стала причиной конфликта со стрельбой и похищением в Москве
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

Похищение произошло 4 февраля. Конфликт между пострадавшим и продавцами автомобиля привел к стрельбе и похищению человека.

По версии следствия, мужчина, заметив неисправность в автомобиле, припарковал его на улице. В ответ владельцы машины приехали на место и потребовали оплатить аренду. Когда клиент отказался заплатить, между ним и владельцами автомобиля возникла потасовка, в ходе которой началась стрельба. Злоумышленники насильно посадили мужчину в машину, но позднее высадили его и уехали.

Подозреваемые были задержаны в Московской области.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Москва похищение человека Следственный комитет
Материалы по теме
Силовики нашли похищенного в Москве мужчину
Общество
Задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении мужчины в Москве
Общество
Дело возбудили по факту стрельбы и похищения человека на западе Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 18:12
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилосьНедвижимость, 18:26
Осужденную дочь экс-мэра Самары уведомили, что ее родители исчезлиОбщество, 18:18
Ученые назвали самые проблемные точки российской наукиОбщество, 18:17
Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузовОбщество, 18:16
The Guardian узнала о планах убрать дополнительное время в Лиге чемпионовСпорт, 18:02
МОК направил национальным комитетам приглашение на Олимпиаду в ИталииСпорт, 17:54
Путин пошутил про возможность отправить коров на МарсОбщество, 17:48
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Район бурного спроса. Где Forma построит новый проектНедвижимость, 17:45
У вас 3 месяца. Роскомнадзор ужесточает контроль за персональными даннымиPro, 17:45
В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе городаОбщество, 17:44
Американская криптобиржа может знать создателя биткоина. Так ли этоКрипто, 17:43
Евгению Беркович этапировали в Костромскую областьПолитика, 17:42
СК рассказал, что купила внучка перед убийством экс-мэра СамарыОбщество, 17:31
ЦБ снизил курс доллара на ₽1, евро — на ₽2, до минимумов с осени 2024-гоИнвестиции, 17:24