В Москве арестовали обвиняемых в похищении мужчины на западе города

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Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест двух обвиняемых в похищении мужчины на Кастанаевской улице на западе города. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлениями Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лабазанова Килаба Аслановича и Шахтамирова Мансура Хан-Пашаевича на срок один месяц 30 суток», — уточнили в пресс-службе.

Похищение произошло 4 февраля. Конфликт между пострадавшим и продавцами автомобиля привел к стрельбе и похищению человека.

По версии следствия, мужчина, заметив неисправность в автомобиле, припарковал его на улице. В ответ владельцы машины приехали на место и потребовали оплатить аренду. Когда клиент отказался заплатить, между ним и владельцами автомобиля возникла потасовка, в ходе которой началась стрельба. Злоумышленники насильно посадили мужчину в машину, но позднее высадили его и уехали.

Подозреваемые были задержаны в Московской области.