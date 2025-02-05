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Задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении мужчины в Москве

Полицейские задержали подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины на Кастанаевской улице на западе Москвы, сообщила пресс-служба главного управления МВД по столице.

В министерстве уточнили, что задержанные — 1998 и 2001 годов рождения, их обнаружили в Московской области.

Конфликт между подозреваемыми и пострадавшим возник из-за разногласий при продаже ему автомобиля. Злоумышленники применили травматическое оружие, а потом насильно посадили мужчину в машину и скрылись. Впоследствии они высадили его из автомобиля и уехали, рассказали в МВД, уточнив, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

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Инцидент произошел вечером 4 февраля.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 Уголовного кодекса России — похищение человека. Позже ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что потерпевший — Ислам Хушалаев 2003 года рождения — купил машину, однако она не понравилась родителям, поэтому он позвонил продавцу и назначил встречу.

При этом телеканал «РЕН ТВ» рассказал со ссылкой на свой источник, что, причиной конфликта стал отказ потерпевшего платить за неисправную машину, которую он ранее арендовал.

Заметив поломку в автомобиле, мужчина припарковал его на Кастонаевской улице, куда приехали владельцы автомобиля и потребовали оплатить аренду. После того, как клиент отказался, началась потасовка и стрельба, отметил телеканал.

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Теги
похищение человека задержание подозреваемые стрельба
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