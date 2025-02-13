В «Ростелекоме» посчитали ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море
Урон от повреждения подводного кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, сообщил президент компании Михаил Осеевский, передает «РИА Новости».
По словам главы «Ростелекома», характер повреждений «вызывает вопросы».
«Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 км. Это <...> необычная ситуация», — цитирует агентство Осеевского.
8 февраля «Ростелеком» сообщил о повреждении своей подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика», которая идет от Кингисеппа до Калининграда. Авария произошла в исключительной экономической зоне Финляндии.
Ремонтные работы продолжались пять дней, на связь абонентов ЧП не повлияло. В компании считают, что кабель повредил якорь иностранного судна, которое совершало плавание с нарушением правил.
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