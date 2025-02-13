Путин объявил благодарность дочери Кадырова Карине

Карина Кадырова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин объявил благодарность дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Карине (Хадижат). Распоряжение о поощрении ряда граждан и коллективов опубликовано на сайте Кремля.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации: Кадыровой Карине Рамзановне — первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики — министру Чеченской Республики», — говорится в документе.

Имя Кадыровой находится в разделе «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу».

Девушку назначили на должность первого замруководителя администрации главы республики по взаимодействию с социальным блоком в конце января 2024 года. До этого она возглавляла департамент дошкольного образования Грозного.

В июле 2024 года старшая дочь Кадырова — зампред правительства республики Айшат Кадырова — получила медаль Международного союза татар. Девушке 26 лет.

В органах власти Чечни работают и другие родственники Кадырова. В феврале 2023 года глава республики объяснил их назначение на должности словами «кому доверяю, того и назначаю».