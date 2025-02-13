Юристы разъяснили, будут ли подростки приносить присягу, получая паспорт

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Российские юристы в беседе с РБК прокомментировали законопроект, обязывающий подростков приносить присягу с 14 лет при получении ими российского гражданства, который Госдума одобрила в первом чтении.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев пояснил, что законопроект коснется только иностранцев, приехавших в Россию, прошедших соответствующие процедуры и претендующих на получение российского гражданства. Граждан России по рождению данная процедура не коснется.

«В принципе, эта норма есть и сейчас, только ее более подробно сейчас депутаты прописывают. Поэтому ничего прямо нового здесь нет. Присяга, есть и сейчас. Только она формальная, а здесь предлагают ее сделать неформальной и влекущей, скажем так, определенные юридические и правовые обязательства человека», — пояснил юрист.

Адвокат Александр Зорин также уточнил, что законопроект не будет распространяться на граждан России, ставшими ими по рождению.

«Это будет касаться только при приеме в гражданство в результате выбора гражданства Российской Федерации при изменении государственной границы Российской Федерации, так называемой оптации, либо в соответствии с международным договором Российской Федерации», — отметил Зорин.

Госдума 13 февраля приняла законопроект в первом чтении. Он предлагает понизить возраст присяги при получении гражданства с 18 до 14 лет «с целью повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию России».