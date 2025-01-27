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Новые законы в России ,  
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Кабмин поддержал закон о непринятии в гражданство из-за отказа от присяги

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Новые законы в России

Правительство поддержало законопроект, согласно которому иностранцы не получат гражданство России при отказе от присяги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст отзыва кабмина.

Законопроект о поправках в закон о гражданстве был внесен в Госдуму в ноябре 2024 года. Согласно тексту документа, также предлагается снизить минимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет.

В пояснительной записке к документу сказано, что решение снизить минимальный возраст для присяги направлено на «повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Введение присяги при получении гражданства было предложено президентом России Владимиром Путиным. Процедура подразумевает прочтение текста и подпись на бланке. В настоящее время порядок принесения присяги регулируется указом президента России.

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гражданство России Россия присяга гражданина России
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