Кабмин поддержал закон о непринятии в гражданство из-за отказа от присяги
Правительство поддержало законопроект, согласно которому иностранцы не получат гражданство России при отказе от присяги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст отзыва кабмина.
Законопроект о поправках в закон о гражданстве был внесен в Госдуму в ноябре 2024 года. Согласно тексту документа, также предлагается снизить минимальный возраст принесения присяги с 18 до 14 лет.
В пояснительной записке к документу сказано, что решение снизить минимальный возраст для присяги направлено на «повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации».
Введение присяги при получении гражданства было предложено президентом России Владимиром Путиным. Процедура подразумевает прочтение текста и подпись на бланке. В настоящее время порядок принесения присяги регулируется указом президента России.
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