В Москве закрыли одно из кафе «Братьев Караваевых» из-за кишечной палочки

В Москве закрыли одно из кафе «Братьев Караваевых» после отравления посетителя

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В Москве на Большой Грузинской улице на два месяца закрыли сетевое кафе «Кулинарная лавка братьев Караваевых» после отравления посетителя, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что после обращения пострадавшего в заведении по адресу: Большая Грузинская, д. 57, стр. 1 была проведена проверка, специалисты нашли «грубые нарушения» правил хранения продуктов. Помимо этого, в готовых блюдах, которые продавались в кафе, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Сотрудники Роспотребнадзора составили в отношении владельца сети ООО «Мишлен» протокол о временном запрете деятельности, помещение кафе опечатали. 5 февраля Арбитражный суд Москвы признал компанию виновной по ч. 3 ст. 14.43 КоАП (повторное нарушение требований технических регламентов) и приостановил деятельность заведения на 60 суток.

Как пояснили в надзорном ведомстве, ранее «Мишлен» уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения, которые были выявлены при плановой проверке.

РБК направил запрос в «Кулинарную лавку братьев Караваевых».

В конце января Роспотребнадзор также после отравления посетителя опечатал один из ресторанов «The Бык» в Москве, расположенный неподалеку от закрывшихся «Братьев Караваевых». При проверке там нашли продукты без маркировки о сроках годности. Кроме того, в заведении не соблюдались условия хранения продуктов, холодильники находились в плохом состоянии, а в еде были обнаружены санитарно-показательные микроорганизмы.