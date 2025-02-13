Нарышкин заявил о планах Польши вернуть территорию Львова

Виды Львова (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Польские власти заинтересованы в том, чтобы вернуть себе исторические территории, в том числе украинский город Львов, который ранее входил в состав Польши и Речи Посполитой. Об этом директор Службы внешней разведки России (СВР) и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил в ходе круглого стола «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов».

По словам Нарышкина, «де-факто Украина сформировалась только в советский период из земель нескольких сопредельных государств, приобщенных к исторически русской территориальной основе». Как считает глава СВР, теперь на фоне нынешней ситуации «везде, особенно в Восточной Европе, зазвучали суждения, что в силу неминуемого распада Украины ее земли отойдут сопредельным странам».

Нарышкин отметил, что во многом эти дискуссии «порождены самой жизнью». «В орбиту обсуждения будущих границ ряда восточноевропейских государств вовлекаются все больше по-настоящему думающих и образованных людей, — сказал он.

Председатель РИО полагает, что система взглядов на эту проблему должна подразумевать точный исторический анализ, а также учитывать процессы и тенденции, которые «привели сопредельные территории в состав несостоявшегося государства Украина».

Сергей Нарышкин не в первый раз рассуждает о том, что власти Польши заинтересованы в возвращении своих исторических земель. В январе Нарышкин предложил экспертам РИО совместно с историками из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли.