Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предложил экспертам Российского исторического общества (РИО) совместно с историками из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом агентства ТАСС.

«Знаете, это такой серьезный вопрос, который имеет очень глубокую предысторию, — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о том, возможен ли в будущем раздел территории Украины сопредельными государствами.

«Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии», — добавил он.

В ноябре 2024 года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина в сложившейся на фронте ситуации теряет свои территории, поэтому стране необходимо и дальше оказывать поддержку.

Сам президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна не будет останавливать боевые действия по линии фронта и отдавать территории ради достижения мира. Впоследствии Зеленский признал, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать свои территории. Он добавил, что вопрос необходимо решать дипломатическим путем.