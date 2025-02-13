В Москве на треть упал спрос на валентинки

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Спрос на валентинки ко Дню всех влюбленных упал в 2025 году на 30% по сравнению с предыдущим годом, сами валентинки также чуть упали в цене. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Там отмечают, что в предыдущие годы люди, судя по покупкам, несколько иначе воспринимали и отмечали 14 февраля. «Сам праздник никуда не исчез, но постепенно уходит традиция отмечать его как День святого Валентина, уступая место более привычному восприятию этой даты как Дня влюбленных. По данным за 1–10 февраля 2025 года средний чек на валентинки составляет 131 руб., это на 1% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 30%», — цитирует агентство пресс-службу фискального оператора.

При этом индивидуальные подарки на 14 февраля также становятся менее популярными: им на смену приходят просто цветы и конфеты. «Часть подарков для близких людей теперь переходит на периоды празднования 8 Марта и 23 Февраля», — заявил представитель пресс-службы. По его словам, эта тенденция прослеживается не первый год.

Перед Днем святого Валентина активизировались кибермошенники, которые «используют романтические настроения для обмана», предупредили ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Так, злоумышленники могут использовать интернет-знакомства с фейковых аккаунтов для выманивания средств, предложения «скидок и эксклюзивных букетов» на ложных сайтах, фишинговые акции якобы от известных брендов, которые при помощи вредоносных ссылок похищают персональные данные или распространяют вирусное ПО. Кроме того, мошенники могут использовать схему с доставкой цветов от «неизвестного поклонника». В связи с этим в МВД предупредили, что нельзя называть никому приходящие по телефону смс-коды.

В прошлом году 79% россиян решили не делать подарков ко Дню всех влюбленных, следовало из данных опроса портала SuperJob. Дарить что-то своим близким собирались чаще всего люди в браке. При этом в среднем в России мужья тратились на 4,5 тыс. руб., а жены — на 2,9 тыс. руб. В столице подарки для возлюбленных обходились дороже: до 5 тыс. руб. для женщин и до 3,4 тыс. руб. для мужчин. Причем подарки для жен обходились дороже, чем подарки для девушек, так же как подарки для мужей — дороже, чем подарки для молодых людей.