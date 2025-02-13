В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Го Цзякунь (Фото: Johannes Neudecker / Dpa / Global Look Press)

Китай рад видеть, что Россия и США укрепляют контакты по международным вопросам, заявил на брифинге представитель китайского МИДа Го Цзякунь, передает Reuters.

Так он оценил состоявшийся накануне разговор президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Китай всегда считал, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом разрешения кризиса, и всегда настаивал на содействии миру и диалогу», — сказал Го.

Он отметил, что Китай будет продолжать поддерживать связь с обеими сторонами и «играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса».

Комментируя сообщение The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Пекин предложил организовать саммит для личной встречи Путина и Трампа, Го заявил, что у него «нет никакой информации».

Трамп поговорил с Путиным по телефону 12 февраля. По словам американского президента, беседа была долгой и продуктивной, они договорились с российским лидером о личной встрече и «немедленном начале переговоров» по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Путин «поддержал один из основных тезисов» Трампа «о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе».

Источники WSJ отмечали, что предложенный Пекином формат встречи лидеров двух стран не предусматривает участие украинского президента Владимира Зеленского. Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.