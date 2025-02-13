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Имущество главы управления цифровой трансформации ФСИН арестовали

Суд арестовал имущество главы управления цифровой трансформации ФСИН Тимченко
Алексей Тимченко
Алексей Тимченко (Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество начальника управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Алексея Тимченко, следует из карточки дела на сайте суда.

Ранее Замоскворецкий суд уже три раза удовлетворял ходатайства о наложении ареста на имущество Тимченко.

Главу управления цифровой трансформации ФСИН задержали 20 августа прошлого года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). По данным ТАСС и «РИА Новости», Тимченко получил 2 млн руб. в рамках «закупок программного обеспечения и аппаратного оборудования».

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Управление ФСИН, которое возглавлял Тимченко, было создано в 2022 году. В задачи структуры в том числе входит обеспечение перехода на отечественное программное обеспечение и оборудование, обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы ПО, а также формирование и проведение единой технической политики.

На сайте управления временно исполняющим обязанности начальника этого управления указан полковник внутренней службы Сергей Лебедев.

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Замоскворецкий суд ФСИН арест имущества уголовное дело взятки
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