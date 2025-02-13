Жителя Амурской области приговорили к 9 годам за подготовку теракта
Первый Восточный окружной военный суд приговорил жителя Амурской области к девяти годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта и хранении оружия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.
Следствие установило, что в 2022 году осужденный активно пытался найти способы получить доступ к оружию и боеприпасам одной из воинских частей Восточного военного округа (ВВО), которые потом хотел использовать для взрывов на объектах судебной системы, органов внутренних дел и железнодорожной инфраструктуры.
После задержания у амурчанина нашли документы члена организаций «Союз Славянских Сил Руси» (другие названия — «СССР», «Союз Советских Социалистических Республик», «Граждане СССР») и «Народный совет Амурской области», признанных экстремистскими и запрещенных в России.
Уголовные дела против мужчины были возбуждены по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса) и незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК). В соответствии с приговором первые четыре года срока он должен отбывать в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.
Несколькими днями ранее ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Воронеже четырех женщин, подозреваемых в подготовке терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса. По версии следователей, женщин завербовали украинские спецслужбы, после чего на территории Украины они прошли обучение по обращению с оружием и управлению дронами.
Подозреваемые дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы.
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