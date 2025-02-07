Суд арестовал женщин, задержанных за подготовку теракта по заказу СБУ

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал двух женщин, ранее задержанных по подозрению в подготовке теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), подтвердили РБК в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

«Обе женщины, задержанные в Ростове-на-Дону, арестованы Ленинским районным судом», — сказал агентству «Интерфакс» представитель УФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Воронеже четырех женщин, подозреваемых в намерении совершить теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны России и устроить диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса.

Суд уже заключил под стражу на два месяца женщину, задержанную в Севастополе, признавшуюся в подготовке теракта.

По версии следователей, их завербовали украинские спецслужбы. «В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», — сказано в сообщении.

ФСБ отчиталась об обнаружении по местам проживания женщин «значительного количества взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторов, инструкций по изготовлению СВУ, а также средств связи и коммуникации с украинскими кураторами». Подозреваемые дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы.