В подмосковной Яхроме при пожаре в СНТ погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в подмосковном городе Яхрома, сообщила пресс-служба МЧС.
Дом загорелся в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Яхонт на площади 70 кв. м. Тела трех человек пожарные обнаружили при тушении.
Личности погибших устанавливаются. Дознаватели МЧС совместно с сотрудниками Следственного комитета выясняют причину пожара.
В середине января в Яхроме произошел пожар в трехэтажном административном здании — загорелась его кровля на площади 1 тыс. «квадратов». В МЧС уточняли, что это реконструируемое здание. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писало, что загорелся неэксплуатируемый корпус психиатрической больницы.
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