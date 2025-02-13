В подмосковной Яхроме при пожаре в СНТ погибли три человека

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в подмосковном городе Яхрома, сообщила пресс-служба МЧС.

Дом загорелся в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Яхонт на площади 70 кв. м. Тела трех человек пожарные обнаружили при тушении.

Личности погибших устанавливаются. Дознаватели МЧС совместно с сотрудниками Следственного комитета выясняют причину пожара.

В середине января в Яхроме произошел пожар в трехэтажном административном здании — загорелась его кровля на площади 1 тыс. «квадратов». В МЧС уточняли, что это реконструируемое здание. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писало, что загорелся неэксплуатируемый корпус психиатрической больницы.