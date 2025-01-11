В Яхроме произошел пожар в административном здании

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В Яхроме Московской области произошел пожар в административном здании, сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось в трехэтажном здании по адресу: улица Вокзальная, 42. У постройки загорелась кровля на площади 1 тыс. кв. м.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит кровля, площадь 1000 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Вечером 10 января в поселке Первомайском Московской области загорелся металлический ангар. Пожар произошел на 2,1 тыс. кв. м Произошло обрушение кровли на площади 700 кв. м.