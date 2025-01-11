В Яхроме произошел пожар в административном здании
В Яхроме Московской области произошел пожар в административном здании, сообщает ГУ МЧС по региону.
Возгорание началось в трехэтажном здании по адресу: улица Вокзальная, 42. У постройки загорелась кровля на площади 1 тыс. кв. м.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит кровля, площадь 1000 кв. м», — сообщили в ведомстве.
Вечером 10 января в поселке Первомайском Московской области загорелся металлический ангар. Пожар произошел на 2,1 тыс. кв. м Произошло обрушение кровли на площади 700 кв. м.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов