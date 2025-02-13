В Гомеле засняли падение неопознанного горящего объекта

Жители белорусского города Гомеля в ночь на 13 февраля засняли на видео падение неизвестного горящего объекта. Два ролика опубликовал телеканал RT.

На обеих записях видно падение неких объятых огнем обломков. Голос за кадром на первом видео говорит, что объект падает на территорию Гомеля.

Пользователи Сети пишут, что были слышны взрывы, а объектами могут быть беспилотники, Минск ситуацию пока не комментировал, пишет RT.

Власти Белоруссии неоднократно фиксировали беспилотники, нарушавшие границу страны. Так, в сентябре 2024 года белорусские военные уничтожили БПЛА, которые залетели на территорию республики.

Белорусский президент Александр Лукашенко также говорил, что еще несколько воздушных целей силы противовоздушной обороны уничтожили вечером 9 августа прошлого года, предположительно, это были дроны, летевшие с территории Украины.