В Гомеле засняли падение неопознанного горящего объекта
Жители белорусского города Гомеля в ночь на 13 февраля засняли на видео падение неизвестного горящего объекта. Два ролика опубликовал телеканал RT.
На обеих записях видно падение неких объятых огнем обломков. Голос за кадром на первом видео говорит, что объект падает на территорию Гомеля.
Пользователи Сети пишут, что были слышны взрывы, а объектами могут быть беспилотники, Минск ситуацию пока не комментировал, пишет RT.
Власти Белоруссии неоднократно фиксировали беспилотники, нарушавшие границу страны. Так, в сентябре 2024 года белорусские военные уничтожили БПЛА, которые залетели на территорию республики.
Белорусский президент Александр Лукашенко также говорил, что еще несколько воздушных целей силы противовоздушной обороны уничтожили вечером 9 августа прошлого года, предположительно, это были дроны, летевшие с территории Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине
Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»
Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября
Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине
Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды