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Политика ,  
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ФСБ задержала женщину в ДНР за призывы к терроризму

ФСБ задержала женщину в ДНР за призывы к терроризму в соцсетях

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Мариуполя за публичные призывы к терроризму и экстремизму в соцсетях, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на региональное управление ведомства.

Против нее возбуждено уголовное дело по двум статьям: о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК).

По сообщению ФСБ, женщина неоднократно публиковала в своих социальных сетях «призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности».

ФСБ задержала в Херсонской области женщину за передачу данных Украине
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До этого 10 января сотрудники ФСБ задержали жителя города Енакиево Горловского района Донецкой области по подозрению в государственной измене.

Было установлено, что мужчина «неоднократно переводил денежные средства на электронные счета, которые используются для финансирования украинских боевиков», отметили в службе. Заведено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса (государственная измена).

За день до этого ФСБ задержала в Херсонской области 18-летнюю женщину за передачу данных Украине. Было также заведено уголовное дело по статье о госизмене. Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

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Мариуполь ФСБ терроризм экстремизм
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