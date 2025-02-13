Спецпосланник Трампа поедет в Европу для обсуждения мира на Украине

Спецпосланник президента США Кит Келлог по Украине посетит Германию, Бельгию и Украину в период с 13 по 22 февраля, сообщает пресс-служба Госдепа.

Ведомство отмечает, что цель поездки — «продвинуть позицию [президента США Дональда] Трампа по обеспечению мира на Украине с позиции силы и защите интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки».

Келлог также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет с 14 по 16 февраля) и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где он проведет встречу с европейскими партнерами, отметили в Госдепе. «На Украине он встретится с государственными служащими и простыми гражданами», — добавили в пресс-службе.

«Келлог намерен провести жесткую дипломатическую работу, необходимую для достижения цели президента», — говорится в сообщении.

Госсекретарь США Марко Рубио также примет участие в Мюнхенской конференции, а 15-18 февраля посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, где обсудит освобождение заложников радикального движения ХАМАС, договоренности о прекращении огня в секторе Газа и противодействие Ирану, сообщили в Госдепе.

Накануне Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам республиканца, они договорились о «немедленном начале переговоров». Путин «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта.

После Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Он, как и президент Путин, хочет мира» — написал республиканец в соцсети Truth Social после звонка.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак после разговора Трампа и Зеленского сообщил, что стороны «договорились о начале работы команд над вопросами справедливого завершения» конфликта.