Спецпосланник Трампа поедет в Европу для обсуждения мира на Украине
Спецпосланник президента США Кит Келлог по Украине посетит Германию, Бельгию и Украину в период с 13 по 22 февраля, сообщает пресс-служба Госдепа.
Ведомство отмечает, что цель поездки — «продвинуть позицию [президента США Дональда] Трампа по обеспечению мира на Украине с позиции силы и защите интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки».
Келлог также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет с 14 по 16 февраля) и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где он проведет встречу с европейскими партнерами, отметили в Госдепе. «На Украине он встретится с государственными служащими и простыми гражданами», — добавили в пресс-службе.
«Келлог намерен провести жесткую дипломатическую работу, необходимую для достижения цели президента», — говорится в сообщении.
Госсекретарь США Марко Рубио также примет участие в Мюнхенской конференции, а 15-18 февраля посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, где обсудит освобождение заложников радикального движения ХАМАС, договоренности о прекращении огня в секторе Газа и противодействие Ирану, сообщили в Госдепе.
Накануне Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам республиканца, они договорились о «немедленном начале переговоров». Путин «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта.
После Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Он, как и президент Путин, хочет мира» — написал республиканец в соцсети Truth Social после звонка.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак после разговора Трампа и Зеленского сообщил, что стороны «договорились о начале работы команд над вопросами справедливого завершения» конфликта.
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