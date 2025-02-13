 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Спецпосланник Трампа поедет в Европу для обсуждения мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Спецпосланник президента США Кит Келлог по Украине посетит Германию, Бельгию и Украину в период с 13 по 22 февраля, сообщает пресс-служба Госдепа.

Ведомство отмечает, что цель поездки — «продвинуть позицию [президента США Дональда] Трампа по обеспечению мира на Украине с позиции силы и защите интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки».

Келлог также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (пройдет с 14 по 16 февраля) и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где он проведет встречу с европейскими партнерами, отметили в Госдепе. «На Украине он встретится с государственными служащими и простыми гражданами», — добавили в пресс-службе.

«Келлог намерен провести жесткую дипломатическую работу, необходимую для достижения цели президента», — говорится в сообщении.

Госсекретарь США Марко Рубио также примет участие в Мюнхенской конференции, а 15-18 февраля посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ, где обсудит освобождение заложников радикального движения ХАМАС, договоренности о прекращении огня в секторе Газа и противодействие Ирану, сообщили в Госдепе.

Трамп рассказал, что ответил Путин на идею о перемирии
Политика

Накануне Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам республиканца, они договорились о «немедленном начале переговоров». Путин «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта.

После Трамп пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Он, как и президент Путин, хочет мира» — написал республиканец в соцсети Truth Social после звонка.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак после разговора Трампа и Зеленского сообщил, что стороны «договорились о начале работы команд над вопросами справедливого завершения» конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Персоны
Кит Келлог Дональд Трамп Украина Германия Бельгия
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп рассказал, что ответил Путин на идею о перемирии
Политика
Трамп назвал возможное место встречи с Путиным
Политика
Трамп счел вступление Украины в НАТО «непрактичным»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 05:05
«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилотуПолитика, 05:03
«Ведомости» узнали, что Генпрокуратура оспорила решение по ДомодедовоБизнес, 04:49
Глава Липецкой области сообщил о «массированном налете» дроновПолитика, 04:26
WSJ узнала о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты в 2025-мПолитика, 04:19
В Брянской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 04:06
Спецпосланник Трампа поедет в Европу для обсуждения мира на УкраинеПолитика, 03:48
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Кремль сообщил о переносе совещания Путина с кабмином после звонка ТрампаПолитика, 03:28
Bloomberg узнал о просьбе Украины к США о замороженных активах РоссииПолитика, 03:16
В Европе поддержали целостность Украины после слов Хегсета о границахПолитика, 03:09
Во французском Гренобле в результате взрыва в баре пострадали 12 человекОбщество, 02:37
Радиостанция «Судного дня» передала 25 сообщений за суткиОбщество, 02:17
Трюдо отверг идею о присоединении Канады к США в качестве 51-го штатаПолитика, 02:04
Трамп рассказал, что ответил Путин на идею о перемирииПолитика, 01:52