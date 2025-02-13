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Военная операция на Украине ,  
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В Израиле поженились дочь главного раввина России и сын раввина Одессы

Сюжет
Военная операция на Украине

Свадьба дочери главного раввина России Берла Лазара по имени Ривка и Шолома, сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, прошла в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

По его словам, церемония бракосочетания велась на русском и иврите. Всего на торжество были приглашены около 200 человек, среди которых видные представители и лидеры еврейских общин России и Украины, пишет агентство.

На мероприятии также присутствовал российский рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), отмечает агентство.

О подготовке к свадьбе в декабре 2024 года сообщил Московский еврейский общинный центр (МЕОЦ).

Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятся
Общество
Берл Лазар

Отец жениха не раз после начала конфликта выступал в поддержку Украины. «Я живу здесь (на Украине. — РБК) тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — рассказал он весной 2022 года в интервью «Думской» и назвал Украину самой безопасной страной для еврея в мире.

Лазар заявлял о готовности на все ради мира между Россий и Украиной. «Мы как еврейская община — думаю, не только в России, а во всем мире — готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения», — отметил раввин на встрече с президентом Владимиром Путиным в 2023 году.

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Берл Лазар Израиль Россия Одесса раввин свадьба
Денис Джиган Устименко-Вайнштейн фото

Денис Джиган Устименко-Вайнштейн

певец, рэп-исполнитель
2 августа 1985 года
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