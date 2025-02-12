Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятся
Дочь главного раввина России, представителя любавического хасидизма Берла Лазара по имени Ривка сегодня, 12 февраля, выйдет замуж за Шолома — сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. О подготовке свадьбы сообщал в декабре 2024 года Московский еврейский общинный центр (МЕОЦ).
Церемония пройдет в Израиле.
Отец жениха не раз после начала конфликта выступал в поддержку Украины. «Я дал, наверное, сотню интервью разным изданиям из разных стран. Все почему-то спрашивают у меня о «нацизме» и об «антисемитизме». Я им отвечаю: послушайте, я живу здесь тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — рассказал он весной 2022 года в интервью «Думской» и назвал Украину самой безопасной страной для еврея в мире.
В 2011 году замуж вышла старшая дочь главного российского раввина Блюма Лазар, церемония прошла в культурно-выставочном центре «Сокольники». Мужем стал Айзек Розенфельд — сын посланника Любавичского Ребе в Колумбии, раввина Иегошуа Розенфельда.
Берл Лазар говорил о готовности на все ради мира между Россий и Украиной.
«Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека, — как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека. Поэтому еще раз я повторяюсь: мы как еврейская община — думаю, не только в России, а во всем мире — готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения», — говорил раввин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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