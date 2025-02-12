 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятся

Дочь главного раввина России Берла Лазара и сын раввина Одессы поженятся
Сюжет
Военная операция на Украине
Ривка Лазар выйдет замуж за Шолома Вольфа в Израиле. Отец жениха — раввин Одессы и юга Украины
Берл Лазар
Берл Лазар (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Дочь главного раввина России, представителя любавического хасидизма Берла Лазара по имени Ривка сегодня, 12 февраля, выйдет замуж за Шолома — сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. О подготовке свадьбы сообщал в декабре 2024 года Московский еврейский общинный центр (МЕОЦ).

Церемония пройдет в Израиле.

Отец жениха не раз после начала конфликта выступал в поддержку Украины. «Я дал, наверное, сотню интервью разным изданиям из разных стран. Все почему-то спрашивают у меня о «нацизме» и об «антисемитизме». Я им отвечаю: послушайте, я живу здесь тридцать лет, но так и не выучил украинский язык, не могу читать украинские документы. И что, я хоть раз ощутил из-за этого какие-то неудобства или дискриминацию? Никогда и ни разу», — рассказал он весной 2022 года в интервью «Думской» и назвал Украину самой безопасной страной для еврея в мире.

В 2011 году замуж вышла старшая дочь главного российского раввина Блюма Лазар, церемония прошла в культурно-выставочном центре «Сокольники». Мужем стал Айзек Розенфельд — сын посланника Любавичского Ребе в Колумбии, раввина Иегошуа Розенфельда.

Берл Лазар говорил о готовности на все ради мира между Россий и Украиной.

«Талмуд говорит, что тот, кто спасает жизнь одного человека, — как будто он спас весь мир, и мы ценим жизнь каждого человека. Поэтому еще раз я повторяюсь: мы как еврейская община — думаю, не только в России, а во всем мире — готовы делать все, чтобы нашлись какие-то мирные решения», — говорил раввин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Берл Лазар Израиль Одесса раввин
Материалы по теме
Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере
Политика
Одна из старейших еврейских организаций нашла рост антисемитизма в России
Политика
В Москве впервые пройдет фестиваль еврейских шалашей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Российский посол назвал «порочными» прогнозы Дании о войне в ЕвропеПолитика, 12:30
Минобороны назвало цели ночного ракетного удара по УкраинеПолитика, 12:25
В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутьюОбщество, 12:23
Глава МИД Венгрии рассказал о новом способе оплаты за российский газПолитика, 12:18
Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного ростаЭкономика, 12:16
Президент Pride Fitness: «Будущее — за VR и ментальным фитнесом»Отрасли, 12:11
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в МайамиСпорт, 12:10
Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине⁠Политика, 12:06
Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»Спорт, 12:02
Бизнес-партнер по ООО умирает. Почему нельзя пускать события на самотекPro, 11:54
Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусомОбщество, 11:53
Курс доллара на рынке Форекс упал почти на ₽3 и опустился ниже ₽94Инвестиции, 11:52
Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятсяОбщество, 11:51