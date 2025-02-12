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Синоптик и врачи оценили влияние «барометрического удара» на россиян

Кардиолог Шугушев усомнился во влиянии «барометрического удара» на россиян
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Опрошенные РБК эксперты разошлись в оценке влияния периода рекордно высокого атмосферного давления в средней полосе России в феврале 2025 года, который назвали «барометрическим ударом».

По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, пик высокого давления пришелся на ночь с 7 на 8 февраля 2025 года. «Никаких скачков не было. Было экстремально высокое давление, которое стояло на протяжении недели. В период этого высокого давления не только вызовы скорой участились, но и отказывали двигатели китайских машин. Были случаи, когда в Пулково не смогли выполняться некоторые рейсы из-за того, что очень высокое давление», — рассказал Шувалов.

Главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» профессор Заур Шугушев пояснил, что никакого «барометрического удара», «барометрической ямы» для здоровья людей не существует.

«Учеными доказано, что любое изменение атмосферного давления может привести максимум к пяти миллиметрам ртутного столба разницы в артериальном давлении, давлении до барометрических каких-то явлений и после. Поэтому это, скорее всего, связано не напрямую с давлением, на которое влияет атмосферное давление, а это просто люди себя чуть хуже чувствуют. Скажем так, метеозависимых тоже не существует людей на самом деле, это тоже научно доказали. Но вот как-то напрямую связать вызовы скорой с какими-то атмосферными явлениями — с научной точки зрения, если честно, объяснений нет», — сказал Шугушев.

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Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В свою очередь, врач-терапевт, профессор Светлана Каневская отметила, что ухудшение самочувствия человека на фоне атмосферного давления обусловлено двумя факторами. В частности, при высоком атмосферном давлении в атмосфере становится чуть меньше кислорода, чем обычно. «И люди, у которых есть анемия или скрытый дефицит железа, начинают более остро испытывать ощущение гипоксии, что проявляется слабостью, утомляемостью, разбитостью, головной болью, сонливостью. И, как правило, проходит, если человек начинает больше гулять на свежем воздухе, ходить в парки, в те места, где все-таки больше чистого воздуха», — пояснила Каневская.

По ее словам, второй важный аспект заключаются в том, что при высоком атмосферном давлении у людей повышается артериальное давление. Для здорового человека это, как правило, не имеет какого-то критического значения, тогда как люди, страдающие артериальной гипертензией, могут столкнуться с гипертоническим кризом. В таких случаях метеозависимые пациенты испытывают сильные головные боли, мелькание мушек перед глазами, тошноту и головокружение. При возникновении таких симптомов необходимо по назначению врача контролировать прием антигипертензивных препаратов и других медицинских средств, купирующих гипертонические кризы.

Синоптики 7–8 февраля сообщали, что в Москве был установлен рекорд атмосферного давления.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что жители Москвы, Московской, Калужской и Владимирской областей обращались к врачам скорой помощи с сильными мигренями, слабостью и скачками артериального давления. Ухудшение состояния здоровья людей было обусловлено влиянием мощного азиатского антициклона.

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