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Британскую контрразведку уличили во лжи в суде об агенте-насильнике

Штаб-квартира британской службы контрразведки MI5 в Лондоне, Англия
Штаб-квартира британской службы контрразведки MI5 в Лондоне, Англия (Фото: Andy Rain / EPA / ТАСС)

Британская служба контрразведки MI5 принесла извинения корпорации Би-би-си и трем судам за предоставление ложной информации о своем агенте с неонацистским прошлым, напавшем с мачете на свою девушку. Об этом сообщила британская корпорация Би-би-си.

Агент X, личность которого не раскрывают, в прошлом был неонацистом и применял насилие и угрозы в отношении своей подруги Бет, используя свой статус работника спецслужб для манипуляций и запугивания. Он подвергал девушку сексуальному, психологическому и физическому насилию, утверждая, что ее жалобы не будут приняты всерьез из-за его связи с британскими службами безопасности.

Когда X напал на нее с мачете, угрожая убить, Бет сняла видео нападения на свой телефон и обратилась в полицию. Несмотря на это, полиция не привлекла X к ответственности, а дело было закрыто. После нападения на девушку мужчина исчез и продолжил свою деятельность за границей.

Расследование показало, что инциденты с проявлением насилия начались задолго до того, как он стал агентом MI5, а также выявило случаи угроз и нападений на других женщин, с которыми X состоял в отношениях.

Дело получило широкую огласку в 2022 году, когда журналист Би-би-си представил записи телефонных разговоров и раскрыл информацию о том, как агент X терроризировал свою партнершу. Журналисты настаивали на том, что личность агента должна быть раскрыта для защиты женщин и других возможных жертв. MI5 попыталась запретить публикацию информации, утверждая, что не может раскрыть личность своего агента, а затем повторила свои ложные утверждения в суде, где пострадавшая требовала ответа о действиях службы безопасности.

В результате MI5 извинилась перед Би-би-си и всеми тремя судами, признав свою ошибку и взяв на себя полную ответственность. Служба безопасности начала внутреннее расследование, которое может привести к дисциплинарным последствиям для сотрудников.

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В феврале 2024 года федеральное ведомство по охране Конституции Германии начало следить за бывшим главой контрразведки Хансом-Георгом Маассеном из-за его высказываний, которые вызвали подозрения в правом экстремизме. Маассен, известный как «главный охотник за нацистами», стал объектом внимания после статьи 2021 года, где он предупреждал о «социалистических силах» и использовал антисемитские намеки. В 2023 году в интервью и статье он обвинил власти в разрушении немецкого общества через миграционную политику и предложил заменить немцев мигрантами.

Маассен заявил, что наблюдение за ним — результат страха правительства перед его политической деятельностью и его партией Werteunion. Он также раскритиковал министра внутренних дел Нэнси Фазер за использование охраны Конституции в политических целях.

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Теги
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