Немцу, несогласному с политикой Германии, разрешили жить в Брянске

Фото: МВД России Фото: МВД России

В Брянске сотрудники полиции оформили разрешение на временное проживание 59-летнему гражданину Германии. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Мужчина обратился в Управление по вопросам миграции УМВД Брянской области в конце ноября 2024 года. Решение переехать в Россию было принято им из-за несогласия с государственной политикой своей страны.

На основании федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и указа президента России «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности», ведомством было принято решение удовлетворить его запрос.

Гражданин Германии выразил благодарность российским полицейским за помощь в оформлении необходимых документов и содействии в процессе переезда.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения разрешения на временное проживание для иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности. Это касается граждан тех стран, которые не согласны с внутренней политикой своих государств и считают ее деструктивной.

Согласно указу, иностранцы могут получить ВНЖ на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать знание русского языка, российской истории и законодательства. Список стран, граждане которых смогут воспользоваться этой возможностью, составляет МИД России.