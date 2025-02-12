Мэр Горловки предупредил о найденных в городе минах «Колокольчик»

Cуббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик» (Фото: Prikhodko1970 / Telegram) Cуббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик» (Фото: Prikhodko1970 / Telegram)

В Горловке в ДНР обнаружены неразорвавшиеся мины типа «Колокольчик», сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки по проспекту Победы и по улице Остапенко выявлены суббоеприпасы типа «Колокольчик», — написал он.

Градоначальник призвал местных жителей не трогать и не поднимать боеприпасы в случае обнаружения.

В конце января в Горловке при обстреле городской больницы пострадали 10 человек. Кроме того, были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры республики: городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства.