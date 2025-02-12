Мэр Горловки предупредил о найденных в городе минах «Колокольчик»
В Горловке в ДНР обнаружены неразорвавшиеся мины типа «Колокольчик», сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки по проспекту Победы и по улице Остапенко выявлены суббоеприпасы типа «Колокольчик», — написал он.
Градоначальник призвал местных жителей не трогать и не поднимать боеприпасы в случае обнаружения.
В конце января в Горловке при обстреле городской больницы пострадали 10 человек. Кроме того, были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры республики: городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства.
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