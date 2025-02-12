 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Горловки предупредил о найденных в городе минах «Колокольчик»

Сюжет
Военная операция на Украине

Cуббоеприпасы ВФУ типа &laquo;колокольчик&raquo;
Cуббоеприпасы ВФУ типа &laquo;колокольчик&raquo;
Cуббоеприпасы ВФУ типа &laquo;колокольчик&raquo;
Cуббоеприпасы ВФУ типа &laquo;колокольчик&raquo;
Cуббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик»
(Фото: Prikhodko1970 / Telegram)
Cуббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик»
(Фото: Prikhodko1970 / Telegram)

В Горловке в ДНР обнаружены неразорвавшиеся мины типа «Колокольчик», сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки по проспекту Победы и по улице Остапенко выявлены суббоеприпасы типа «Колокольчик», — написал он.

В Курском селе нашли разбросанные «Лепестки» и «Колокольчики»
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Градоначальник призвал местных жителей не трогать и не поднимать боеприпасы в случае обнаружения.

В конце января в Горловке при обстреле городской больницы пострадали 10 человек. Кроме того, были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры республики: городская больница, психиатрическая больница, онкологический диспансер, центр охраны материнства и детства.

Читайте РБК в Telegram.

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Теги
ДНР Горловка мэр города кассетные боеприпасы
Материалы по теме
В Горловке при обстреле больницы пострадали 10 человек
Общество
В Горловке из-за обстрела ВСУ погибла мирная жительница
Политика
В Горловке в результате удара артиллерии пострадали восемь человек
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Глава Пентагона заявил о критическом моменте в конфликте на УкраинеПолитика, 17:06
В Москве резко вырастут штрафы за неубранный снег и сосульки на крышахНедвижимость, 16:56
Первая российская компания объявила дивиденды в 2025 годуИнвестиции, 16:55
Уиткофф увидел в освобождении Фогеля сигнал об отношениях Трампа и ПутинаПолитика, 16:55
Мэр Горловки предупредил о найденных в городе минах «Колокольчик»Политика, 16:54
Путин поговорил с новым главой Сирии⁠Политика, 16:52
Андреева и Шнайдер разгромили одну из лучших пар в мире на турнире в ДохеСпорт, 16:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мужская парфюмерия — 2025: тренды, бренды, лица и новинкиСтиль, 16:48
Эстонская разведка назвала российские дроны угрозой для страныПолитика, 16:30
Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 годаТехнологии и медиа, 16:29
Какая реклама «вне закона» в 2025 году: примеры и тенденции рынкаPro, 16:28
Зеленский объяснил, почему Джонсон не мог отговорить его от мираПолитика, 16:27
Калужский «Кристалл» отчитался о двукратном росте продаж и выручкиВино, 16:27
Контр-адмирал с неба упал: в Театре наций представили спектакль «Сато»Life, 16:26