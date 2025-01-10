В Курском селе нашли разбросанные «Лепестки» и «Колокольчики»

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Украинские военные разбросали в селе Большое Солдатское мины, сообщил глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев.

«Уважаемые земляки! Информирую вас о том, что на территории Большесолдатского района по-прежнему опасно. Сегодня на улице 8 Марта села Большое Солдатское разбросаны мины «Лепестки» и «Колокольчики», — рассказал он.

9 января ВСУ обстреляли минометным огнем поселок Теткино Глушковского района Курской области. Был ранен один местный житель 1963 года рождения.

Мины «Лепесток» — это ПФМ-1, противопехотные фугасные мины нажимного действия, срабатывают при нажатии веса от 5 кг. Мины «Колокольчик» — похожие на цоколи от электрических лампочек кассетные боеприпасы М-85.