СК возбудил дело против испанского журналиста за репортаж на границе
Следователи возбудили дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, которого подозревают в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщает Следственный комитет.
«В феврале 2025 года Рохас без документов на право въезда на территорию Российской Федерации совместно с военнослужащими ВФУ незаконно пересек государственную границу и в дальнейшем находился в Суджанском районе Курской области», — говорится в публикации.
Дело возбудили по ч. 3 статьи 322 Уголовного кодекса — незаконное пересечение госграницы России. Максимальное наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.
Репортаж Рохаса был опубликован на сайте издания 8 февраля. Как следует из материала, испанский журналист, сопровождаемый украинскими военнослужащими, выехал из Сум и достиг границы с Курской областью.
По словам Рохаса, он смог побеседовать с членами экипажа боевой машины пехоты (БМП) Bradley по имени Петр, Антон и Юрий.
В августе 2024 года о пребывании в Курской области в сопровождении ВСУ рассказал репортер американского портала The Daily Beast Том Матч. Сроки нахождения журналиста на территории Курской области указаны не были.
В том же месяце ФСБ завела дела в отношении семи журналистов с 17 августа из-за незаконного посещения Курской области. Среди них — журналист Deutsche Welle Николас Коннолли и корреспондент украинского канала «1+1» Наталья Нагорная.
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