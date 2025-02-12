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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело против испанского журналиста за репортаж на границе

Сюжет
Военная операция на Украине
Альберто Рохас
Альберто Рохас (Фото: СК России)

Следователи возбудили дело в отношении журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, которого подозревают в незаконном пересечении границы России. Об этом сообщает Следственный комитет. 

«В феврале 2025 года Рохас без документов на право въезда на территорию Российской Федерации совместно с военнослужащими ВФУ незаконно пересек государственную границу и в дальнейшем находился в Суджанском районе Курской области», — говорится в публикации.

Дело возбудили по ч. 3 статьи 322 Уголовного кодекса — незаконное пересечение госграницы России. Максимальное наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Репортаж Рохаса был опубликован на сайте издания 8 февраля. Как следует из материала, испанский журналист, сопровождаемый украинскими военнослужащими, выехал из Сум и достиг границы с Курской областью.

По словам Рохаса, он смог побеседовать с членами экипажа боевой машины пехоты (БМП) Bradley по имени Петр, Антон и Юрий.

Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую область
Политика
Том Матч

В августе 2024 года о пребывании в Курской области в сопровождении ВСУ рассказал репортер американского портала The Daily Beast Том Матч. Сроки нахождения журналиста на территории Курской области указаны не были.

В том же месяце ФСБ завела дела в отношении семи журналистов с 17 августа из-за незаконного посещения Курской области. Среди них — журналист Deutsche Welle Николас Коннолли и корреспондент украинского канала «1+1» Наталья Нагорная.

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