 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве началась церемония прощания с Олегом Стриженовым

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Леонид Якубович
Лариса Гузеева
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Елена Малышева
Екатерина Стриженова и Александр Стриженов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Леонид Якубович
Лариса Гузеева
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Елена Малышева
Екатерина Стриженова и Александр Стриженов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Леонид Якубович
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Лариса Гузеева
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Елена Малышева
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Екатерина Стриженова и Александр Стриженов
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым началось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Актер умер 9 февраля на 96-м году жизни.

Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище. Олег Стриженов был народным артистом СССР.

Стриженов окончил Московское театральное художественно-техническое училище и Щукинское театральное училище (ныне — Театральный институт им. Бориса Щукина). Играл в Русском драматическом театре в Таллине, Театре драмы им. Пушкина в Ленинграде и московском Театре-студии киноактера (ныне известном как «Мастерская «12» Никиты Михалкова). Позднее он десять лет служил в Московском художественном театре (МХАТ).

В 1977 году он вошел в труппу Театра-студии киноактера, в которой состоял до настоящего времени.

Работать в кино Олег Стриженов начал еще в студенческие годы. Однако широкую известность ему принесла главная роль в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера. В числе его других заметных работ — роли в «Сорок первом», «Белых ночах», «Звезде пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации».

«Актера на сцене обязательно выдадут глаза»: карьера Олега Стриженова
Фотогалерея 

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Теги
Персоны
Олег Стриженов прощание похороны
Олег Стриженов фото

Олег Стриженов

актер
10 августа 1929 года
Материалы по теме
Внучка Стриженова опровергла сообщения о закрытом прощании с артистом
Общество
Народного артиста Олега Стриженова похоронят 12 февраля
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Стриженова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Президент Румынии Клаус Йоханнис сложил полномочияПолитика, 14:02
Глава СБУ лично задержал «крота ФСБ» в руководстве спецслужбыПолитика, 13:57
Футболист ЦСКА назвал своего жеребенка в честь клубаСпорт, 13:55
Чем запомнилась Ирина Винер на посту тренера сборнойСпорт, 13:54
Министерство образования США попросило лишить наград трансгендеровСпорт, 13:54
Число мошенников на рынке ценных бумаг выросло вдвоеФинансы, 13:48
Володин анонсировал расширение числа регионов в эксперименте с ОГЭОбщество, 13:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие компании интересны рейдерам: схемы захвата и способы защитыPro, 13:47
Песков ответил на слова Зеленского о готовности к обмену территориямиПолитика, 13:40
Государственный мемкоин ЦАР обвалился почти на 100%. Что с ним случилосьКрипто, 13:28
Шойгу на встрече с Токаевым передал ему привет от ПутинаПолитика, 13:26
Налоговые льготы и средний класс: что нужно знать о новом бюджете ИндииОтрасли, 13:25
Угроза из КНР: кого еще потопит DeepSeekPro, 13:22
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22