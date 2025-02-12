В Москве началась церемония прощания с Олегом Стриженовым
Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым началось в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Актер умер 9 февраля на 96-м году жизни.
Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище. Олег Стриженов был народным артистом СССР.
Стриженов окончил Московское театральное художественно-техническое училище и Щукинское театральное училище (ныне — Театральный институт им. Бориса Щукина). Играл в Русском драматическом театре в Таллине, Театре драмы им. Пушкина в Ленинграде и московском Театре-студии киноактера (ныне известном как «Мастерская «12» Никиты Михалкова). Позднее он десять лет служил в Московском художественном театре (МХАТ).
В 1977 году он вошел в труппу Театра-студии киноактера, в которой состоял до настоящего времени.
Работать в кино Олег Стриженов начал еще в студенческие годы. Однако широкую известность ему принесла главная роль в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера. В числе его других заметных работ — роли в «Сорок первом», «Белых ночах», «Звезде пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации».
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