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Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Олег Стриженов, 1973 год
Олег Стриженов, 1973 год (Фото: РИА Новости)

В 95 лет скончался народный артист СССР Олег Стриженов, передают «РИА Новости» со ссылкой на его помощницу.

Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске, а в 1935-м вместе с родителями и двумя старшими братьями переехал в Москву. После Великой Отечественной войны он окончил Московское театральное художественно-техническое училище и Щукинское театральное училище (ныне — Театральный институт им. Бориса Щукина).

Окончив учебу, Стриженов играл в Русском драматическом театре в Таллине, Театре драмы им. Пушкина в Ленинграде, московском Театре-студии киноактера (ныне — «Мастерская «12» Никиты Михалкова). Позднее десять лет служил во МХАТе, где, в том числе, сыграл Мортимера («Мария Стюарт»), Незнамова («Без вины виноватые»), Тузенбаха («Три сестры»), и Треплева («Чайка»). В 1977 году он вернулся в Театр-студию киноактера, где состоял в труппе по настоящее время.

Умер народный артист СССР Николай Сличенко
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Николай Сличенко, 1985 г.

Работу в кино Стриженов начал в студенческие годы. Широкую известность ему принесла главная роль в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера. Также в числе его работ — роли в фильмах «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации».

В 1988 году он получил звание народного артиста СССР. За годы работы был награжден премией «Золотой орел» в номинации «За вклад в киноискусство» (2010), призом Гильдии актеров кино России «За выдающийся вклад в профессию» (1999), а также получил приз на международном кинофестивале в Триесте за лучшую мужскую роль в фильме «Его звали Роберт» (1968). В 1999 и 2004 награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней.

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Олег Стриженов

актер
10 августа 1929 года
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