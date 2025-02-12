Депутат попросил глав МВД и СК проконтролировать дело о ДТП в Белгороде

Фото: МЧС Белгородской области

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль дело о гибели двух фельдшеров в ДТП в Белгороде. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Обратился к министру внутренних дел Владимиру Александровичу Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование данного ДТП», — написал он.

Леонов также попросил Бастрыкина установить личность виновного, поскольку официальной информации о водителе автомобиля, врезавшегося в карету скорой помощи, «в настоящий момент нет».

«Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», — подчеркнул депутат.

Водитель BMW на большой скорости проехал на красный свет и врезался в карету скорой помощи в ночь на 7 февраля. В результате аварии машины столкнулись со столбом линии электропередачи и стеной здания. Две пассажирки кареты скорой помощи — фельдшеры 38 и 45 лет Ольга Любимова и Марина Паровышник — скончались от полученных травм. С повреждениями различной степени тяжести в больницу попали оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.

По информации телеграм-канала Shot, за рулем BMW был 28-летний Рамазан Гаджимурадов — детский тренер по ММА в Мурманской области.

Следователи в Белгороде возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.