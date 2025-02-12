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Политика ,  
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Депутат попросил глав МВД и СК проконтролировать дело о ДТП в Белгороде

Фото: МЧС Белгородской области
Фото: МЧС Белгородской области

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль дело о гибели двух фельдшеров в ДТП в Белгороде. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.

«Обратился к министру внутренних дел Владимиру Александровичу Колокольцеву и председателю Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование данного ДТП», — написал он.

Леонов также попросил Бастрыкина установить личность виновного, поскольку официальной информации о водителе автомобиля, врезавшегося в карету скорой помощи, «в настоящий момент нет».

«Все виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», — подчеркнул депутат.

В Белгороде после ДТП с машиной скорой помощи возбудили уголовное дело
Общество
Фото:Андрей Стенин / РИА Новости

Водитель BMW на большой скорости проехал на красный свет и врезался в карету скорой помощи в ночь на 7 февраля. В результате аварии машины столкнулись со столбом линии электропередачи и стеной здания. Две пассажирки кареты скорой помощи — фельдшеры 38 и 45 лет Ольга Любимова и Марина Паровышник — скончались от полученных травм. С повреждениями различной степени тяжести в больницу попали оба водителя, а также два пассажира автомобиля BMW.

По информации телеграм-канала Shot, за рулем BMW был 28-летний Рамазан Гаджимурадов — детский тренер по ММА в Мурманской области.

Следователи в Белгороде возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Госдума Владимир Колокольцев Александр Бастрыкин ДТП уголовное дело Белгород
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Владимир Колокольцев фото

Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел России, генерал полиции
11 мая 1961 года
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