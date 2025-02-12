 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об убийстве ВСУ почти всех мужчин в Николаево-Дарьино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщила группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — говорится в сообщении.

Местные жители находились в заложниках у ВСУ, украинские военные прикрывались людьми как живым щитом и не оказывали им помощи, а «только издевались и убивали», рассказали в ВДВ.

Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые освободили населенный пункт, эвакуировали мирное население в тыл Курской области.

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино, 27 января. Село находится в юго-западной части Суджанского района, на берегу реки Снагость. Бои за населенный пункт продолжались примерно трое суток.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Курская область ВСУ Минобороны ВДВ
Материалы по теме
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
Политика
Минобороны показало кадры из освобожденного курского Николаево-Дарьино
Политика
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Гвардиола назвал себя виновным в поражении от «Реала» в Лиге чемпионовСпорт, 09:24
Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей в Охотском море льдиныОбщество, 09:17
Росреестр сообщил о росте спроса на вторичное жилье в Москве за годНедвижимость, 09:17
Почему торговая война США и Китая выходит на новый виток — The EconomistPro, 09:16
Трамп анонсировал освобождение еще одного американца вслед за ФогелемПолитика, 09:03
Машины сломались из-за высокого атмосферного давления. Что?Авто, 09:00
Улов помешал рыбакам на Сахалине эвакуироваться с дрейфующей льдиныОбщество, 08:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Володин связал применение в ЕС порошка из личинок в продуктах с санкциямиПолитика, 08:54
«Начальник — неадекват»: что делать, если конфликты подрывают компаниюPro, 08:52
Трамп принял в Белом доме освобожденного Россией американца. ВидеоПолитика, 08:38
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:38
«Сюрприз для рынка». Эксперты предупредили о возросшем риске дефолтовPro, 08:37
Переданный США американец Фогель заявил о великодушии ПутинаПолитика, 08:36
Бизнес попросил смягчить требования для включения в реестр российского ПОТехнологии и медиа, 08:31