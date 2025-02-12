Минобороны заявило об убийстве ВСУ почти всех мужчин в Николаево-Дарьино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщила группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.
«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — говорится в сообщении.
Местные жители находились в заложниках у ВСУ, украинские военные прикрывались людьми как живым щитом и не оказывали им помощи, а «только издевались и убивали», рассказали в ВДВ.
Бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые освободили населенный пункт, эвакуировали мирное население в тыл Курской области.
Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино, 27 января. Село находится в юго-западной части Суджанского района, на берегу реки Снагость. Бои за населенный пункт продолжались примерно трое суток.
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