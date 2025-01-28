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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры из освобожденного курского Николаево-Дарьино

Минобороны показало кадры из освобожденного курского села Николаево-Дарьино
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны опубликовало кадры из села Николаево-Дарьино в Курской области. Ведомство отчиталось о его освобождении днем 27 января.

На видео военный говорит, что бои за населенный пункт продолжались примерно трое суток.

Николаево-Дарьино находится в юго-западной части Суджанского района, на берегу реки Снагость. Как рассказали в Минобороны, село было освобождено после того, как российские военные, улучшив положение по переднему краю и форсировав реку, нанесли удары по украинским войскам и пошли на штурм малыми группами.

По данным ведомства, часть военнослужащих ВСУ оставила населенный пункт, другая — сдалась в плен.

Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В середине декабря Минобороны сообщало об освобождении населенных пунктов Дарьино и Плехово в этом же районе Курской области. В январе российские военные освободили еще четыре поселка в Суджанском районе: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

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Курская область Минобороны ВСУ Военная операция на Украине
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