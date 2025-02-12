В МВФ подтвердили очную работу Юдаевой в США, несмотря на санкции

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что представляющая в нем Россию исполнительный директор Ксения Юдаева начала работать очно, передал ТАСС.

«Юдаева лично осуществляет свои обязанности исполнительного директора в штаб-квартире фонда в Вашингтоне», — отметил представитель финорганизации.

Юдаева — бывший советник главы российского Центробанка, она заняла должность в МВФ в ноябре 2024 года. Представляет в организации Россию и Сирию. В декабре прошлого года в МВФ сообщили, что Юдаева работает удаленно.

В январе Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон разрешил Юдаевой, на которую США наложили санкции, приехать в страну, чтобы работать в фонде. Решение приняла администрация экс-президента Джо Байдена, уточнило агентство.

Предшественником Юдаевой на посту исполнительного директора фонда был Алексей Можин. Позже, в декабре, он стал советником главы ЦБ вместо Юдаевой.