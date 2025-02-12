В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера в ночь на 12 февраля, следует из данных платформы Downdetector.su.

Как указано на сайте, пик поступления жалоб пришелся на 00:30 мск, на тот момент их было направлено более четырех тысяч.

По данным «Сбой.рф», за сегодня пользователи пожаловались 2410 раз, при этом пик был в 00:15.

Основными проблемами было названо то, что приложение не загружается или мессенджер недоступен.

Один из корреспондентов РБК тоже столкнулся с проблемами с загрузкой в Telegram через мобильную сеть «Билайна».

Ранее о сбоях в мессенджере сообщали 1 января. Тогда на Downdetector поступило около 200 жалоб пользователей после полуночи 1 января, на «Сбой.рф» — почти 1 тыс.

На Downdetector указывалось, что пользователи жаловались на проблемы с соединением в мессенджере, общую нестабильность работы приложения и трудности с отправкой сообщений. На «Сбой.рф» поступили жалобы от жителей различных регионов России — от Сибири до центральной части страны.