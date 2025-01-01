 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Telegram после Нового года произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

На первый поступило около 200 жалоб пользователей после полуночи 1 января, на второй — почти 1 тыс.

Пользователи в своих жалобах на Downdetector жалуются на проблемы с соединением в мессенджере, общую нестабильность работы приложения и трудности с отправкой сообщений.

На «Сбой.рф» поступили жалобы от жителей различных регионов России — от Сибири до центральной части страны.

В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

26 декабря пользователи по всему миру сообщали о проблемах с работой сервисов компании OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT. В основном проблемы возникали с доступом к сайту и в работе мобильного приложения. При переходе на сайт ChatGPT появлялось уведомление об ошибке. OpenAI объясняла сбой проблемами у «провайдера более высокого уровня».

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Telegram сбой мессенджеры
Материалы по теме
В работе Steam произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В России произошел сбой в работе мессенджера Viber
Технологии и медиа
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Гладков рассказал об обстреле Шебекино в первые минуты после Нового годаПолитика, 01:45
В США 10 человек пострадали из-за обрушения конструкции из LegoОбщество, 01:33
В России на 50% выросли штрафы за превышение скоростиОбщество, 01:00
Определился уровень дохода по вкладам, который не подлежит налогообложениюИнвестиции, 01:00
В России вырос минимальный размер оплаты трудаФинансы, 00:50
В Telegram после Нового года произошел сбойТехнологии и медиа, 00:44
WSJ узнала об испортившихся отношениях семьи Байдена с Харрис и ее мужемПолитика, 00:17
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Новогоднее обращение президента России. ВидеоПолитика, 31 дек 2024, 23:56
В Берлине сириец напал с ножом на двух мужчинОбщество, 31 дек 2024, 23:52
Дворцовую площадь в Петербурге оцепили из-за подозрительного предметаОбщество, 31 дек 2024, 23:21
В центре Петербурга провели рейд против сотен мигрантовОбщество, 31 дек 2024, 22:58
В Британии отменили часть новогодних мероприятий из-за непогодыОбщество, 31 дек 2024, 22:36
Зеленский подписал закон об отсрочке мобилизации тех, кто был в пленуПолитика, 31 дек 2024, 22:13
Польша, ФРГ и Франция отменили безвизовый въезд для грузинских дипломатовПолитика, 31 дек 2024, 21:54