В Telegram после Нового года произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».
На первый поступило около 200 жалоб пользователей после полуночи 1 января, на второй — почти 1 тыс.
Пользователи в своих жалобах на Downdetector жалуются на проблемы с соединением в мессенджере, общую нестабильность работы приложения и трудности с отправкой сообщений.
На «Сбой.рф» поступили жалобы от жителей различных регионов России — от Сибири до центральной части страны.
26 декабря пользователи по всему миру сообщали о проблемах с работой сервисов компании OpenAI, включая поисковик на основе ChatGPT. В основном проблемы возникали с доступом к сайту и в работе мобильного приложения. При переходе на сайт ChatGPT появлялось уведомление об ошибке. OpenAI объясняла сбой проблемами у «провайдера более высокого уровня».
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