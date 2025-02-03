СК завел дело после смерти пятого ребенка в отравившейся дихлофосом семье

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Следователи возбудили уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка в селе Красная Сопка Красноярского края в семье, в которой в сентябре 2024 года четверо детей умерли из-за отравления дихлофосом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

В момент отравления детей мать была на последних месяцах беременности. В ноябре в семье родился пятый ребенок, он умер 2 февраля.

По версии следствия, мать вечером покормила сына и уложила спать в детскую кроватку. Проснувшись около трех часов ночи, женщина обнаружила младенца без признаков жизни, врачи констатировали его смерть.

В управлении СК добавили, что в рамках расследования проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.

В ведомстве также сообщили, что 34-летнему отцу погибших от отравления детей предъявлено окончательное обвинение в причинении смерти по неосторожности четырем лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса, максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

В сентябре 2024 года семья из села Красная Сопка, состоящая из шести человек, после ужина почувствовала недомогание. У двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице 21 сентября. На следующий день не стало третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый.

В декабре отцу детей было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной их гибели стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса).