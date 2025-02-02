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Общество ,  
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В Москве завели дело после отравления детей в гостинице в Капотне

Шесть школьниц, остановившихся в отеле в Капотне на юго-востоке Москвы, обратились в больницу с признаками отравления, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«По предварительным данным, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились несовершеннолетние, проживающие в гостинице на ул. 2-й квартал Капотни», — говорится в сообщении.

По информации управления СК по Москве, Люблинский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

Следователи изымают продукты питания и документацию в гостинице и устанавливают обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве. Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении детей пельменями
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце декабря в Москве двое детей, четырех и восьми лет, отравились купленными во «Вкусвилле» пельменями. По информации телеграм-канала Baza, мать отравившихся потребовала от компании возместить стоимость лечения, в ответ ей вернули стоимость продукции бонусами, попросили предоставить диагноз врача и подождать.

РБК торговая сеть сообщила, что после получения информации Роспотребнадзора о нарушениях, выявленных в пельменях «Мясное ассорти», «сразу же заблокировала данную партию к реализации, обе позиции, представленные в двух разных фасовках». Производитель пельменей — орловская компания «Чали», отметили во «Вкусвилле».

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Теги
Москва отравление прокуратура Капотня


 

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