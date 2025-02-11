В турецком Измире женщина выбросила своего ребенка в море
В турецком Измире женщина выбросила своего годовалого ребенка в море. Об этом сообщил портал Habertürk.
Происшествие произошло в районе Бенгилер. 30-летняя Кевсер Ч. вошла в море с малышом и выбросила его в воду. Свидетели немедленно сообщили о происшествии в правоохранительные органы, женщину задержали.
Местные жители успели вытащить ребенка из воды и передали его медицинским работникам, которые доставили малыша в Сеферихисарскую больницу. Состояние ребенка оценивается как критическое.
По данным полиции, у женщины имеются психические расстройства. После задержания ее арестовали по решению суда.
В январе 2024 года в Индии арестовали женщину по обвинению в убийстве сына. 39-летняя Сучана Сет, проживающая в Бангалоре, убила своего четырехлетнего ребенка в отеле в Северном Гоа, после чего попыталась скрыться, взяв тело малыша с собой в такси, направляясь в Бангалор.
Преступление было раскрыто 6 января, когда сотрудник отеля заметил пятна крови в номере после того, как Сет выехала. После дальнейшей проверки сумки Сет было обнаружено тело мальчика. На допросе женщина призналась, что была расстроена из-за спора о разделе опеки с мужем.
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