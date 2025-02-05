Суд в Калининграде арестовал мужчину по делу об убийстве семилетнего пасынка

Суд в Калининграде арестовал задержанного за убийство 7-летнего пасынка

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Ленинградский районный суд Калининграда арестовал жителя Черняховска по обвинению в убийстве его семилетнего пасынка, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

«Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года», — уточнили в управлении.

Накануне мужчина дал признательные показания.

В ходе допроса отчим сообщил следствию, что избил своего ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. Мужчина также рассказал и показал следователям, что спрятал тело ребенка в спортивной сумке и пытался утопить ее в воде.

В результате судебно-медицинской экспертизы специалисты установили, что мальчик мог умереть от закрытой черепно-мозговой травмы.

О задержании мужчины стало известно ночью 4 февраля. Мальчик ушел из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями. Однако домой не вернулся, из-за чего его мать обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.