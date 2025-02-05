Суд в Калининграде арестовал задержанного за убийство 7-летнего пасынка
Ленинградский районный суд Калининграда арестовал жителя Черняховска по обвинению в убийстве его семилетнего пасынка, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
«Обвиняемый водворен в следственный изолятор до 3 апреля 2025 года», — уточнили в управлении.
Накануне мужчина дал признательные показания.
В ходе допроса отчим сообщил следствию, что избил своего ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. Мужчина также рассказал и показал следователям, что спрятал тело ребенка в спортивной сумке и пытался утопить ее в воде.
В результате судебно-медицинской экспертизы специалисты установили, что мальчик мог умереть от закрытой черепно-мозговой травмы.
О задержании мужчины стало известно ночью 4 февраля. Мальчик ушел из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями. Однако домой не вернулся, из-за чего его мать обратилась в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В СК предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
В Грозном планируют построить жилой небоскреб в виде джигита
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
МИД Турции рассказал, когда появятся конкретные инициативы по Украине
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Киселев заявил WSJ о проклятиях со стороны Запада из-за «сердец геев»
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин