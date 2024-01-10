В Индии арестовали главу стартапа по ИИ по обвинению в убийстве 4-летнего сына

В Индии арестовали главу стартапа по ИИ по обвинению в убийстве сына

По данным полиции, 39-летняя предпринимательница убила своего четырехлетнего сына в отеле в Северном Гоа и потом бежала на такси с телом в Бангалор, но по пути ее задержали

Генеральный директор стартапа по искусственному интеллекту Сучана Сет арестована по обвинению в убийстве своего четырехлетнего сына в штате Гоа, пишет Hindustan Times.

Сет, проживающая в Бангалоре, была задержана полицией в

штате Карнатака 7 января. Суд заключил ее под стражу на шесть дней. По данным полиции, 39-летняя предпринимательница убила своего сына в отеле в Северном Гоа и потом бежала на такси с телом в Бангалор.

Сет с ребенком заселилась в отель 6 января. Сотрудник отеля, который убирал номер после того как она выселилась из него, заметил пятна крови, руководство отеля сообщило об этом в полицию. Женщина перед тем как покинуть гостиницу, попросила вызвать ей такси.

Полицейские позвонили ей и спросили о пятнах крови и о сыне. Сет объяснила пятна месячными, а ребенок, по ее словам, был с ее подругой в городе Маргао. Однако адрес, который она сообщила полицейским, оказался ложным. В итоге предпринимательницу задержали. Сотрудники полиции проверили ее сумку, в которой обнаружилось тело мальчика.

Сет рассказала на допросе, что рассталась с мужем, сейчас идет бракоразводный процесс. По ее словам, она была расстроена из-за спора об опеке над сыном. Ее муж сейчас находится в Джакарте, ему сообщили о произошедшем.

Согласно ее странице в соцсети LinkedIn, Сет — генеральный директор Mindful AI Lab и эксперт по этике искусственного интеллекта. Она входила в «топ-100 лучших женщин в области этики ИИ за 2021 год», отмечает издание.