Российский газ начал поступать в Словакию через «Турецкий поток»

Поставки газа из России в Словакию начались с 1 февраля, сообщили в газотранспортной компании. Они были приостановлены после отказа Украины продлевать транзитный договор

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Словакия начала получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток» с 1 февраля, и поставки будут удвоены с апреля. Об этом сообщил глава газовой компании SPP Войтех Ференц, передает Dennik. Контракт с «Газпром экспортом» действует до 2034 года.

Ференц уточнил, что SPP также создает дочернюю компанию на Украине и получает лицензию на транспортировку газа, чтобы иметь возможность получать газ из России.

По словам Ференца, транспортировка газа не из России обойдется SPP на €90 млн дороже из-за более высоких транзитных сборов. Компания считает следующий год «рискованным».

Поставки газа из России в Словакию были приостановлены после 1 января, когда закончился договор на транзит российского газа через Украину. «Газпром» указывал, что причина этому — отказ Украины продлевать договор.

Словацкий премьер Роберт Фицо в конце января заявил, что Словакия может наложить вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратить продавать электроэнергию Украине и ограничить помощь украинским беженцам, если Киев не возобновит транзит российского газа через свою территорию.

Фицо предложил альтернативную модель, согласно которой Словакия будет покупать газ на российско-украинской границе и транспортировать его как словацкий через территорию Украины. Он отметил, что такая модель уже показала свою эффективность для Венгрии при покупке российской нефти.

Премьер также рассказал, что был готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Давосском экономическом форуме, но встреча еще не состоялась. Фицо отметил, что в протоколе встречи, присланном Зеленским, не упоминался вопрос о транзите газа, а вместо этого содержались предложения о поддержке членства Украины в НАТО.