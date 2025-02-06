 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Российский газ начал поступать в Словакию через «Турецкий поток»

Поставки газа из России в Словакию начались с 1 февраля, сообщили в газотранспортной компании. Они были приостановлены после отказа Украины продлевать транзитный договор
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Словакия начала получать газ из России по трубопроводу «Турецкий поток» с 1 февраля, и поставки будут удвоены с апреля. Об этом сообщил глава газовой компании SPP Войтех Ференц, передает Dennik. Контракт с «Газпром экспортом» действует до 2034 года.

Ференц уточнил, что SPP также создает дочернюю компанию на Украине и получает лицензию на транспортировку газа, чтобы иметь возможность получать газ из России.

По словам Ференца, транспортировка газа не из России обойдется SPP на €90 млн дороже из-за более высоких транзитных сборов. Компания считает следующий год «рискованным».

Фицо назвал наиболее реалистичный способ получить газ через Украину
Политика
Роберт Фицо

Поставки газа из России в Словакию были приостановлены после 1 января, когда закончился договор на транзит российского газа через Украину. «Газпром» указывал, что причина этому — отказ Украины продлевать договор.

Словацкий премьер Роберт Фицо в конце января заявил, что Словакия может наложить вето на финансовую помощь со стороны Евросоюза, прекратить продавать электроэнергию Украине и ограничить помощь украинским беженцам, если Киев не возобновит транзит российского газа через свою территорию.

Фицо предложил альтернативную модель, согласно которой Словакия будет покупать газ на российско-украинской границе и транспортировать его как словацкий через территорию Украины. Он отметил, что такая модель уже показала свою эффективность для Венгрии при покупке российской нефти.

Премьер также рассказал, что был готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Давосском экономическом форуме, но встреча еще не состоялась. Фицо отметил, что в протоколе встречи, присланном Зеленским, не упоминался вопрос о транзите газа, а вместо этого содержались предложения о поддержке членства Украины в НАТО.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Словакия газ Россия транзит
Материалы по теме
Австрийский энергогигант заявил о победе в споре с «Газпромом»
Бизнес
Министр энергетики Украины назвал объем необходимого стране импорта газа
Политика
В МИДе заявили о поставке в Приднестровье первой партии газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 102,92 (+0,24) Инвестиции, 05 фев, 18:15 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 98,06 (-0,48) Инвестиции, 05 фев, 18:15
Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на Уланок в Курской областиПолитика, 15:29
Российские военные подорвали беспилотный катер ВСУ на ДнепреПолитика, 15:27
Какие частные компании прокуратура потребовала передать государствуБизнес, 15:14
Спецпосланник Трампа оценил шансы Украины вернуть ядерное оружиеПолитика, 15:11
«Адмирал» в пятый раз подряд победил «Амур» в КХЛСпорт, 15:04
Пятикратный победитель Лиги чемпионов с «Реалом» Марсело завершил карьеруСпорт, 15:04
Официальным вином «Формулы-1» стал самый дорогой бренд шампанского в миреВино, 15:04
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Что делает Замоскворечье таким привлекательным для бизнеса и жителейРБК и Донстрой, 15:01
В Харькове ветеран ВСУ подорвался на бомбе в покрышкеПолитика, 14:58
У бывшего генерала Генштаба выманили почти ₽20 млн за алиби от госизменыОбщество, 14:41
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:38
Кандидат в канцлеры Германии назвал условие для разговора с ПутинымПолитика, 14:33
Названы самые гостеприимные регионы России за пять летНедвижимость, 14:31
Производитель Jim Beam предупредил о риске бойкота из-за тарифов ТрампаВино, 14:27