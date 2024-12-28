СВР заявила о подготовке США и Британией атак на базы России в Сирии

Фото: Azalden Idlib / Global Look Press

Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на российские военные базы в Сирии, чтобы побудить Россию эвакуировать своих военных, заявила Служба внешней разведки России (СВР).

«Представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ («Исламское государство», группировка признана террористической и запрещена в России. — РБК) задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», — говорится в публикации ведомства.

В этих целях террористы по­лучили ударные беспилотники. Для того чтобы скрыть свою причастность к их будущим действиям, военное командование США и Великобритании дало указание своим военно-воздушным силам продолжить нано­сить удары по позициям «Исламского государства», о чем боевиков заранее уведомляют, утверждают в СВР.

По версии службы разведки, таким образом США и Великобритания стремятся поддерживать состояние хаоса на Ближнем Востоке после свержения президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить собственное доминирование в регионе, которому препятствует военное присутствие России.

10 декабря высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена заявил The Washington Post, что Соединенные Штаты пока не готовы снять санкции с Сирии и придерживаются политики невмешательства в ситуацию в стране, исключая борьбу с ИГ. Американский военный контингент в Сирии продолжает наносить удары по местам дислокации боевиков.