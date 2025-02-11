Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл в США
Специалисты ведут непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом после сообщений о появлении в американском штате Алабама нового вируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, вирус принадлежит к роду хенипавирусов, его назвали Кэмп-Хилл. Вирус был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году.
«Вполне возможно, что вирус Кэмп-Хилл способен инфицировать только мелких млекопитающих. Тем не менее можно предположить, что различные хенипавирусы распространены более глобально, чем считалось ранее», — отметили в Роспотребнадзоре.
В начале января Роспотребнадзор сообщил, что взял на контроль ситуацию, связанную с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. Ранее китайские власти сообщили о росте заболеваемости метапневмовирусом, в частности среди детей в возрасте 14 лет и младше.
«Исследование показало, что острые респираторные инфекционные заболевания в настоящее время активно распространяются внутри страны», — рассказали тогда в ведомстве.
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