 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл в США

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Специалисты ведут непрерывный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом после сообщений о появлении в американском штате Алабама нового вируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, вирус принадлежит к роду хенипавирусов, его назвали Кэмп-Хилл. Вирус был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году.

«Вполне возможно, что вирус Кэмп-Хилл способен инфицировать только мелких млекопитающих. Тем не менее можно предположить, что различные хенипавирусы распространены более глобально, чем считалось ранее», — отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор сообщил о 17 смертях от неизвестной инфекции в Индии
Общество
Фото:Yawar Nazir / Getty Images

В начале января Роспотребнадзор сообщил, что взял на контроль ситуацию, связанную с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае. Ранее китайские власти сообщили о росте заболеваемости метапневмовирусом, в частности среди детей в возрасте 14 лет и младше.

«Исследование показало, что острые респираторные инфекционные заболевания в настоящее время активно распространяются внутри страны», — рассказали тогда в ведомстве.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Роспотребнадзор США вирус
Материалы по теме
Роспотребнадзор сообщил о 17 смертях от неизвестной инфекции в Индии
Общество
Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с метапневмовирусом в Китае
Общество
Вирусологи сообщили о «резервуарах в России» вспыхнувшего в Китае вируса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73) Инвестиции, 10 фев, 18:04 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49) Инвестиции, 10 фев, 18:04
Бастрыкин поручил разобраться с возбуждением дела iSpringОбщество, 16:35
В «Матч ТВ» сообщили, что Роман Скворцов идет на поправку после нападенияСпорт, 16:25
«Спартак» впервые потратил более €50 млн за сезонСпорт, 16:24
Почему наш мозг саботирует долгосрочные цели и что с этим делатьPro, 16:12
Apple выпустила обновление из-за уязвимости нулевого дняТехнологии и медиа, 16:12
В Кривом Роге жители вышли на митинг из-за отсутствия отопленияПолитика, 16:08
Внучка Стриженова опровергла сообщения о закрытом прощании с артистомОбщество, 16:04
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Дзюба рассказал, при каком условии продлит контракт с «Акроном»Спорт, 16:02
Лишившийся глаза в результате стрельбы боец ММА перенес две операцииСпорт, 16:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 15:51
Макрон не стал пожимать руку Моди на саммите по искусственному интеллектуПолитика, 15:39
«Спартак» объявил о переходе аргентинского футболиста Пабло СолариСпорт, 15:39
СВР обвинила Киев в планах подорвать иностранное судно российскими минамиПолитика, 15:35
Акции «Сегежи» выросли после слов Путина о поддержке деревопереработкиИнвестиции, 15:31