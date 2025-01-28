Роспотребнадзор сообщил о 17 смертях от неизвестной инфекции в Индии
В Индии зафиксировали неизвестную болезнь, от которой скончались 17 человек, сообщил Роспотребнадзор.
«Симптомы: лихорадка, тошнота, слабость, у всех умерших был отмечен отек мозга», — говорится в публикации ведомства.
Всего было зарегистрировано 38 случаев заболевания, вспышка случилась на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. Согласно исследованиям, причиной заболевания является воздействие токсинов, однако конкретный токсин не установлен.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что отслеживают информацию по этому поводу.
«В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры», — говорится в сообщении.
Кроме того, в пунктах пропуска через госграницу работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая выявляет людей с признаками инфекционных заболеваний.
В июле 2024 года в Индии также произошла вспышка заболевания. Тогда ее вызвал малоизученный вирус Чандипура. Минздрав страны зафиксировал как минимум 50 случаев заражения в штате Гуджарат. В сентябре вспышка повторилась.
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