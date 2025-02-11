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Как защититься от мошенников ,  
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Мошенники обманули актрису Елену Цорн и завладели ее квартирой за ₽50 млн

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Как защититься от мошенников
Елена Цорн в сериале &laquo;Адвокат 2&raquo;, 2005 год
Елена Цорн в сериале «Адвокат 2», 2005 год (Фото: Кинокомпания «Мотор фильм студия»)

Мошенники убедили актрису Елену Цорн переоформить на них свою квартиру в центре Москвы, стоимость которой составляет 50 млн руб. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, Цорн обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Неизвестные позвонили 83-летней актрисе и убедили заключить договор временной ренты на ее квартиру, расположенную на 3-й Фрунзенской улице в Москве. Женщина подписала документы на сумму 14 млн руб., что значительно ниже реальной рыночной стоимости недвижимости, которая оценивается в 50 млн руб.

По данным правоохранительных органов, сразу после оформления сделки к Цорн приехал курьер, который забрал у нее 180 тыс. руб., представив их как комиссию за договор. Лишь спустя несколько месяцев актриса осознала, что стала жертвой аферы, и обратилась в полицию.

Предварительная информация указывает, что звонок мог поступить с территории Украины. В полиции уточняют детали случившегося, после проверки будет принято процессуальное решение.

Елена Цорн — советская и российская актриса, почетный работник культуры Москвы. Она известна по ролям в сериале «Карпов» и фильмах «Сильва» и «Город мастеров».

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В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили певицу продать свою квартиру в центре Москвы, утверждая, что сделка будет фиктивной. После этого новые владельцы поселились в квартире, на нее был наложен арест, а деньги от продажи были переведены на контролируемый мошенниками счет. Покупатели и риелторы, через которых проводилась сделка, не знали об обмане.

По подозрению к причастности к мошенничеству с деньгами певицы Ларисы Долиной был арестован 20-летний житель Тольятти Андрей Основ. По версии следствия, мужчина оформил банковскую карту, через которую прошло похищение 4,5 млн руб.

По данным правоохранительных органов, после того как Основ нашел «подработку» в интернете, он оформил на свое имя карту за вознаграждение в 20 тыс. руб. и передал ее своим кураторам. Через эту карту были переведены средства, похищенные у Долиной. В дальнейшем он отправился в Пермский край, где обналичил 2,75 млн руб. и передал их третьим лицам.

Основ обвиняется по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество), что влечет за собой наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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