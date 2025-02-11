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В Северной Осетии ввели план «Перехват» после убийства мужчины на трассе

Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС
Фото: Сергей Петров / news.ru / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на трассе в Ардонском районе Северной Осетии, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Вечером 10 февраля 2025 года на обочине федеральной трассы Транскам неизвестный несколько раз выстрелил в жителя Ардона, 30-летнего Хетага Х., сообщил телеграм-канал Shot. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось — он скончался, не приходя в сознание. Нападавших было несколько, они скрылись с места происшествия.

С места стрельбы следователи изъяли пули и гильзы, были назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Совместно с полицией проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых. В республике ввели план «Перехват». По данным Shot, в розыск объявлены три местных жителя — 27-летние Сармат Габараев и Родион Гаглоев, а также 36-летний Тимур Гиоев.

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В октябре 2024 года в Ингушетии расстреляли автомобиль с полицейскими. При въезде в Магас неизвестные открыли огонь по служебному автомобилю сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД. В результате нападения погибли три человека.

В обстрелянной машине находился заместитель руководителя центра «Э» Адам Хамхоев — он не пострадал. Известно, что на него уже не раз покушались. Нападавшие скрылись с места происшествия.

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Северная Осетия план «Перехват» Ардон убийство трасса
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