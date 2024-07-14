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В СК назвали причину перестрелки на севере Петербурга

СК: причиной перестрелки на севере Петербурга стала конкуренция в сфере такси

Стрельба на Комендантском проспекте в Петербурге произошла из-за конкуренции в сфере перевозок пассажиров, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

«Причиной произошедшего конфликта, по предварительным данным, является конкуренция в сфере такси», — говорится в сообщении.

По данным «Фонтанки», стрельбу на севере города открыли таксисты из-за конфликта интересов.

Очевидцы рассказали изданию, что ссора между двумя группами мужчин произошла рядом с остановкой общественного транспорта у дома на Комендантском проспекте. По информации «Фонтанки», конфликт возник у остановки, откуда местные жители добираются на легковых автомобилях до станции метро.

Собеседник издания сообщил, что дневная выручка у одного водителя в этом районе может доходить до 20 тыс. руб.

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Стрельба на севере Петербурга произошла 13 июля. Полиция задержала троих мигрантов, СК завел дело о хулиганстве. Очевидцы ЧП рассказали «Фонтанке», что слышали около 30 выстрелов. По их словам, конфликт произошел между вооруженными травматическим оружием мужчинами, некоторые из которых были одеты в камуфляж. По данным телеграм-канала Shot, двое участников перестрелки держали в руках предметы, похожие на автоматы.

Теги
Санкт-Петербург стрельба таксисты ЧП
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Полиция задержала предполагаемых участников стрельбы в Петербурге
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На Комендантском проспекте в Петербурге произошла стрельба
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